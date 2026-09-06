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Previsão do tempo para Ivaiporã indica céu nublado e máxima de 18°C

Dia deve ser marcado por muitas nuvens e temperaturas baixas, segundo previsão do Simepar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Previsão do tempo para Ivaiporã indica céu nublado e máxima de 18°C
Autor Previsão indica muitas nuvens e períodos de céu nublado em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (6) indica muitas nuvens e períodos de céu nublado, segundo o Simepar. A temperatura varia entre 11°C e 18°C.

Às 6h, os termômetros marcam 12°C, com sensação de 9°C. O vento sopra de sudeste a 22 km/h.

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Havia previsão de 0,2 milímetro de chuva às 5h. A partir das 6h, porém, o Simepar indica 0,0 mm de precipitação nos horários consultados.

A temperatura sobe durante a manhã. Ao meio-dia, deve chegar a 16°C. A máxima de 18°C está prevista para as 15h.

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O vento muda para sul durante a tarde. As rajadas podem chegar a 61 km/h, conforme o Simepar.

À noite, a temperatura cai novamente. O sol nasce às 6h35 e se põe às 18h18. A umidade relativa deve variar entre 38% e 93%.

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