Previsão do tempo para Ivaiporã e região nesta sexta-feira, 1º de maio

A previsão do tempo para Ivaiporã e região nesta sexta-feira (1º) aponta um dia de sol, temperaturas agradáveis e nenhuma possibilidade de chuva. O amanhecer registrou 17°C às 6h, com sensação térmica de 16°C e céu estável.

Ao longo da manhã, os termômetros sobem de forma gradual, passando dos 21°C às 10h. Durante a tarde, a temperatura máxima prevista é de 27°C, com pico de calor por volta das 15h.

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De acordo com dados do Simepar não há previsão de precipitação durante todo o dia. A probabilidade de chuva é de 0%, cenário que favorece atividades ao ar livre, serviços no campo e deslocamentos nas cidades do Vale do Ivaí.

Os ventos sopram principalmente do sudeste e leste, com velocidade entre 7 km/h e 18 km/h, além de rajadas que podem chegar a 36 km/h nas primeiras horas do dia.

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O sol nasce às 6h48 e deve se pôr às 18h01. Para os próximos dias, a tendência é de tardes quentes e madrugadas mais frias, com possibilidade de queda mais acentuada nas temperaturas na próxima semana.

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