Previsão do tempo para Ivaiporã: confira o panorama deste domingo (31)

A previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (31) indica um dia de tempo estável e sem chuva. Segundo o Simepar, as temperaturas variam entre 13°C e 23°C ao longo do dia no município.

Nas primeiras horas da manhã, os termômetros registram 14°C. Com o avanço do dia, a temperatura sobe gradualmente e alcança 20°C por volta das 11h. Durante a tarde, a máxima prevista é de 23°C.

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A previsão aponta muitas nuvens durante a tarde e a noite. Mesmo com a maior cobertura de nebulosidade, o tempo segue firme.

Os ventos variam entre 4 km/h e 7 km/h ao longo do dia. O nascer do sol ocorre às 7h03 e o pôr do sol está previsto para as 17h48.

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