Previsão do tempo para Ivaiporã: confira o panorama deste domingo

A previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (21) aponta um amanhecer frio e sem possibilidade de chuva. Os termômetros marcam 8°C nas primeiras horas do dia e céu sem previsão de chuva.

Segundo dados do Simepar, o tempo permanece estável durante o domingo. A temperatura sobe gradualmente ao longo da manhã e atinge a máxima de 19°C entre o início e o meio da tarde.

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A umidade relativa do ar varia entre 57% e 98%, com índices mais elevados no começo do dia. Os ventos sopram com velocidade média de 4 km/h e rajadas que podem chegar a 18 km/h.

O sol nasce às 7h10 e se põe às 17h48. A tendência para os próximos dias é de manutenção do frio nas madrugadas.

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A quarta-feira (24) deve registrar a menor temperatura da semana, com mínima prevista de 7°C e máxima de apenas 13°C, reforçando a atuação de uma massa de ar frio sobre a região.

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