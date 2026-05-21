Previsão do tempo para esta quinta-feira em Ivaiporã e região

A quinta-feira (21) começa com frio em Ivaiporã e cidades da região do Vale do Ivaí. Os termômetros marcam 11°C nas primeiras horas da manhã, com sensação térmica de 8°C por causa do vento.

De acordo com os dados meteorológicos, o tempo segue estável ao longo do dia, sem previsão de chuva. A temperatura sobe gradualmente durante a manhã e a máxima prevista para Ivaiporã é de 20°C.

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A umidade relativa do ar varia entre 64% e 86%. Os ventos sopram do sudeste (SE), com velocidade média entre 11 e 18 km/h e rajadas que podem chegar a 36 km/h.

Entre o fim da manhã e o período da tarde, o clima fica mais agradável, com temperaturas próximas dos 20°C. Já durante a noite, os termômetros voltam a cair, ficando em torno de 14°C.

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Em municípios próximos, como Jardim Alegre, Lunardelli, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Lidianópolis e São João do Ivaí, a condição do tempo também deve seguir semelhante, com predomínio de sol e tempo seco.

O sol nasce às 6h58 e deve se pôr às 17h50.

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