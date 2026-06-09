Previsão do tempo em Ivaiporã para esta terça-feira (9)

A previsão do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira indica um dia de variação entre sol, nuvens e possibilidade de pancadas de chuva previstas para o período da manhã. Os termômetros devem marcar mínima de 14°C durante a madrugada e máxima de 22°C ao longo da tarde.

Segundo a previsão, o sol aparece entre nuvens durante boa parte do dia. Há previsão de 1,4 milímetro de chuva, com 40% de probabilidade de ocorrência. Durante a tarde, o céu permanece com muitas nuvens, enquanto à noite o tempo volta a ficar firme.

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A umidade relativa do ar deve atingir 89%, favorecendo a sensação de frio nas primeiras horas do dia. Os ventos sopram do Noroeste (NW) com velocidade média de 4 km/h.

O nascer do sol ocorre às 7h05 e o pôr do sol está previsto para as 17h45. Também há alta probabilidade de formação de arco-íris em áreas onde ocorrer chuva seguida de períodos de abertura do tempo.

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Tendência para os próximos dias

A previsão aponta que a instabilidade deve continuar atuando sobre a região de Ivaiporã nos próximos dias. Há possibilidade de novas pancadas de chuva em diferentes períodos da semana, alternando com momentos de sol entre nuvens. As temperaturas seguem amenas, típicas do período de outono no Vale do Ivaí.

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