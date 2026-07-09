Previsão do tempo em Ivaiporã para esta quinta-feira (9)

Dia começa frio em Ivaiporã. O tempo segue firme, sem chuva, e a temperatura sobe ao longo da tarde

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma quinta-feira (9) de tempo estável, com sol predominando ao longo do dia. A manhã começa com nevoeiro e temperatura de 9°C. Não há previsão de chuva, o que favorece atividades ao ar livre.

O dia será parecido com o anterior. O nevoeiro aparece na madrugada e nas primeiras horas da manhã. Depois, o céu fica aberto e o sol predomina durante a tarde.

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A temperatura sobe de forma gradual. A mínima prevista é de 9°C. Já a máxima chega aos 23°C no período da tarde.

A sensação térmica varia entre 9°C e 15°C. Apesar do frio no início do dia, o clima fica mais agradável com o avanço das horas.

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A previsão aponta acumulado de chuva de 0,0 milímetro. A umidade relativa do ar pode alcançar 87%, principalmente nas primeiras horas da manhã.

Os ventos sopram do sudeste, com velocidade média de 6 km/h. O sol nasce às 7h10 e se põe às 17h52.

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