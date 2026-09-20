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Previsão do tempo em Ivaiporã neste domingo (20)

Temperatura varia entre 18°C e 26°C, com 98% de chance de chuva e rajadas de vento de até 50 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Previsão do tempo em Ivaiporã neste domingo (20)
Autor Previsão indica chuva em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã neste domingo (20), segundo o Simepar, indica chuva ao longo do dia. A temperatura varia entre 18°C e 26°C.

A probabilidade de chuva chega a 98%, com acumulado previsto de 18,3 milímetros.

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Pela manhã, os termômetros devem marcar entre 18°C e 24°C. A temperatura sobe gradualmente até atingir 26°C por volta das 13h.

A previsão indica maior volume de chuva durante a tarde. Às 14h, são estimados 5,4 milímetros em uma hora.

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Depois disso, a temperatura deve ficar entre 22°C e 24°C. A chuva perde força no fim da tarde e durante a noite.

O vento sopra principalmente das direções nordeste e norte. As rajadas podem chegar a 50 km/h.

O sol nasce às 6h20 e se põe às 18h22.

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