Previsão do tempo em Ivaiporã neste domingo (05)

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Tempo permanece firme, sem chuva, com manhã fria e tarde de temperaturas agradáveis

A previsão do tempo em Ivaiporã indica domingo (5) de sol, sem chuva e com temperaturas entre 14°C e 23°C. O tempo firme favorece atividades ao ar livre durante todo o dia.

A manhã começa fria às 5 horas com 14°C. Ao longo do dia, a temperatura sobe gradualmente e alcança 23°C entre 14h e 15h. No início da noite, os termômetros voltam a cair.

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A probabilidade de chuva é de 0%. A umidade varia entre 56% e 98%, enquanto os ventos sopram fracos, entre 4 km/h e 7 km/h, com rajadas de até 14 km/h.

Na segunda-feira (6), a previsão é de tempo firme novamente, com mínima de 13°C e máxima de 22°C.

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