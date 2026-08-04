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Previsão do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira (4)

Dia começa frio, mas esquenta à tarde. Não há previsão de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 07:33:54 Editado em 04.08.2026, 07:33:50
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Previsão do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira (4)
Autor Dia será de muitas nuvens com períodos de sol e sem previsão de chuva em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma terça-feira (4) de tempo firme, com sol e sem chuva. A temperatura varia entre 15°C e 25°C, segundo dados do Simepar

O dia começa com 16°C, durante a manhã os termômetros sobem gradualmente e atingem a máxima de 25°C a tarde.

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A umidade do ar varia de 51% a 83%. A previsão também indica 0% de chance de chuva e ventos fracos, com rajadas de até 25 km/h.

O sol nasce às 7h02 e deve se pôr às 18h05. À noite, a temperatura volta a cair e fica entre 18°C e 20°C.

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A tendência é de tempo estável nos próximos dias, com manhãs frias e tardes de temperaturas agradáveis.

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