Previsão do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira (4)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dia começa frio, mas esquenta à tarde. Não há previsão de chuva

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma terça-feira (4) de tempo firme, com sol e sem chuva. A temperatura varia entre 15°C e 25°C, segundo dados do Simepar

O dia começa com 16°C, durante a manhã os termômetros sobem gradualmente e atingem a máxima de 25°C a tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Jovem capota carro em fuga e acaba preso por tráfico de drogas em São Pedro do Ivaí

A umidade do ar varia de 51% a 83%. A previsão também indica 0% de chance de chuva e ventos fracos, com rajadas de até 25 km/h.

O sol nasce às 7h02 e deve se pôr às 18h05. À noite, a temperatura volta a cair e fica entre 18°C e 20°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tendência é de tempo estável nos próximos dias, com manhãs frias e tardes de temperaturas agradáveis.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos