Previsão do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira (4)
Dia começa frio, mas esquenta à tarde. Não há previsão de chuva
A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma terça-feira (4) de tempo firme, com sol e sem chuva. A temperatura varia entre 15°C e 25°C, segundo dados do Simepar
O dia começa com 16°C, durante a manhã os termômetros sobem gradualmente e atingem a máxima de 25°C a tarde.
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A umidade do ar varia de 51% a 83%. A previsão também indica 0% de chance de chuva e ventos fracos, com rajadas de até 25 km/h.
O sol nasce às 7h02 e deve se pôr às 18h05. À noite, a temperatura volta a cair e fica entre 18°C e 20°C.
A tendência é de tempo estável nos próximos dias, com manhãs frias e tardes de temperaturas agradáveis.
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