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Previsão do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira (18)

Dia deve ter variação de temperatura entre 18°C e 29°C, sem previsão de chuva, segundo dados do Simepar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Previsão do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira (18)
Autor Ivaiporã terá céu aberto e sem chuva nesta terça-feira - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira (18) indica temperatura máxima de 29°C e mínima de 18°C. Segundo dados estimados por modelo numérico do Simepar, não há previsão de chuva para o município.

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Às 6h, a temperatura registrada era de 19°C. A umidade relativa do ar varia entre 47% e 80%.

A probabilidade de ocorrência de chuva é de 0%. Os ventos sopram de sudeste a 7 km/h. As rajadas podem chegar a 29 km/h.

O sol nasceu às 6h53 e pôr do sol está previsto para as 18h11.

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