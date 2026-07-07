Previsão do tempo em Ivaiporã nesta terça-feira (07.07)
Dia começa com frio, sem previsão de chuva, e temperatura sobe ao longo da tarde
A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma terça-feira (7) de tempo firme, sem chuva e com máxima de 20°C. O dia começa com 13°C por causa da atuação de uma massa de ar seco na região.
Pela manhã, a temperatura sobe de forma gradual e atinge 20°C entre 13h e 14h. Depois, os termômetros voltam a cair. À noite, o frio retorna. A previsão aponta 11°C às 20h e 9°C às 23h.
LEIA MAIS: IFPR e Prefeitura de Ivaiporã recebem oliveiras adultas apreendidas pela Receita Federal
A umidade relativa do ar varia entre 44% e 97%. O vento sopra do sul, com velocidade de até 7 km/h e rajadas de 18 km/h.
O sol nasce às 7h11 e se põe às 17h53. A previsão indica tempo estável durante todo o dia.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos