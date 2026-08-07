Previsão do tempo em Ivaiporã nesta sexta-feira (7)

Simepar prevê chuva durante quase todo o dia, umidade elevada e rajadas de vento de até 40 km/h

A previsão do tempo em Ivaiporã aponta chuva ao longo desta sexta-feira (7). Segundo o Simepar, o município terá temperaturas entre 15°C e 20°C, alta umidade e ventos moderados.

O dia começa com 16°C, às 4 horas a sensação térmica era de 15°C. A probabilidade de chuva chega a 98%. A manhã deve concentrar a maior parte da chuva. Entre 4h e 9h.

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Mesmo com o tempo instável, a temperatura sobe aos poucos. A máxima prevista é de 20°C durante a tarde. Os ventos sopram entre 11 e 14 km/h. As rajadas podem alcançar 40 km/h nos períodos de maior instabilidade.

À noite, a chuva perde intensidade. A previsão indica tempo mais estável, com temperaturas entre 17°C e 19°C.

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Como fica o sábado

A previsão do tempo em Ivaiporã indica melhora no sábado (8). A mínima deve ser de 16°C e a máxima pode chegar a 24°C, com redução da chuva em relação à sexta-feira.

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