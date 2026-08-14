Previsão do tempo em Ivaiporã nesta sexta-feira (14.08)

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Previsão aponta sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas entre 17°C e 27°C.

A previsão do tempo em Ivaiporã indica sol e aumento de nuvens nesta sexta-feira (14). Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite.

A temperatura varia entre 17°C e 27°C, enquanto a sensação térmica pode chegar a 22°C.

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A previsão aponta 4,1 milímetros de chuva, com 57% de chance de precipitação.

O vento sopra de sudeste, a 6 km/h. As rajadas podem chegar a 37 km/h.

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A umidade relativa do ar fica entre 64% e 94%. O sol nasce às 6h54 e se põe às 18h08.

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