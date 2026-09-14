Previsão do tempo em Ivaiporã nesta segunda-feira (14)
Frio marca o início da semana, com previsão de chuva entre o fim da manhã e o meio da tarde em Ivaiporã
Ivaiporã terá uma segunda-feira fria e com possibilidade de chuva entre o fim da manhã e o meio da tarde. A temperatura varia de 12°C a 16°C.
A manhã começa com 12°C às 6h, com vento sudeste de 18 km/h. A temperatura sobe gradualmente e chega a 14°C às 9h.
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A chuva deve aparecer a partir das 10h, com maior volume entre 12h e 14h. A previsão indica 1,3 mm por hora ao meio-dia e às 13h.
Durante a tarde, a temperatura chega a 16°C entre 16h e 18h. À noite, volta a cair, chegando a 12°C às 23h.
A sensação térmica é de 10°C, com umidade relativa do ar de 96%. Os ventos predominam de sudeste, com rajadas de até 22 km/h.
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