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Previsão do tempo em Ivaiporã nesta quinta-feira (28)

Quinta-feira começa com 12°C de sensação térmica em Ivaiporã e segue com tempo seco e sem previsão de chuva.

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 06:59:50 Editado em 28.05.2026, 06:59:44
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Previsão do tempo em Ivaiporã nesta quinta-feira (28)
Autor O tempo permanece firme do início ao fim do dia. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O tempo em Ivaiporã começa gelado nesta quinta-feira (28). Os termômetros marcaram 13°C nas primeiras horas do dia, com sensação térmica de 12°C. Segundo o Simepar, o município terá céu estável, sem chuva e com máxima prevista de 24°C durante a tarde.

A manhã com temperaturas baixas e umidade elevada. Os índices variam entre 63% e 95% ao longo do dia. Mesmo com o frio no amanhecer, o calor ganha força gradualmente até o período da tarde.

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LEIA MAIS: Trabalhador de Ivaiporã morre em acidente durante troca de poste em Faxinal

A previsão aponta ventos fracos vindos do sudeste e leste. A velocidade varia entre 4 e 7 km/h, com rajadas que podem chegar a 18 km/h.

O cenário climático deve favorecer atividades ao ar livre. O tempo permanece firme do início ao fim do dia.

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O sol nasce às 7h01 e o pôr do sol está previsto para 17h48.

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