Previsão do tempo em Ivaiporã nesta quinta-feira (20)

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Sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado; não há previsão de chuva

A previsão do tempo em Ivaiporã indica sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado nesta quinta-feira(20). À noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens.

Segundo o Simepar, a temperatura começa o dia em torno de 20°C e pode chegar a 24°C durante a tarde. A previsão indica 0% de probabilidade de chuva.

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Os ventos sopram de diferentes direções ao longo do dia. A velocidade de 14 km/h, enquanto as rajadas podem chegar a 50 km/h.

A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 89%. O sol nasce às 6h51 e se põe às 18h12.

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