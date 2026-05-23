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Previsão do tempo em Ivaiporã indica sol e pancadas de chuva neste sábado

Simepar prevê sol entre nuvens, chuva rápida pela manhã e tempo firme à noite em Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 07:07:40 Editado em 23.05.2026, 07:07:31
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Previsão do tempo em Ivaiporã indica sol e pancadas de chuva neste sábado
Autor Previsão aponta sol com pancadas de chuva pela manhã e tempo firme à noite - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã neste sábado (23) aponta sol com pancadas de chuva pela manhã e tempo firme à noite, com acumulado de 0,2 milímetro de chuva ao longo do dia.

De acordo com o Simepar, a sensação térmica também era de 12°C às 5 horas. Além disso, o vento soprava do Sudeste a 4 km/h, com rajadas de até 11 km/h.

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O nascer do sol foi registrado às 6h59. Já o pôr do sol está previsto para as 17h50.

Por outro lado, a noite deve ter tempo firme na cidade e em municípios próximos do Vale do Ivaí.

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