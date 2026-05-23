Previsão do tempo em Ivaiporã indica sol e pancadas de chuva neste sábado

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A previsão do tempo em Ivaiporã neste sábado (23) aponta sol com pancadas de chuva pela manhã e tempo firme à noite, com acumulado de 0,2 milímetro de chuva ao longo do dia.

De acordo com o Simepar, a sensação térmica também era de 12°C às 5 horas. Além disso, o vento soprava do Sudeste a 4 km/h, com rajadas de até 11 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Ratinho anuncia 2ª ponte na região ligando Godoy Moreira a Barbosa Ferraz

O nascer do sol foi registrado às 6h59. Já o pôr do sol está previsto para as 17h50.

Por outro lado, a noite deve ter tempo firme na cidade e em municípios próximos do Vale do Ivaí.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos







