Previsão do tempo em Ivaiporã indica sábado quente e sem chuva
Temperatura varia entre 18°C e 30°C neste sábado (26), segundo o Simepar
A previsão do tempo em Ivaiporã indica sábado (26) sem chuva e com temperaturas entre 18°C e 30°C. A probabilidade de precipitação é de 0%.
A manhã começou com 18°C e sensação térmica semelhante. A temperatura sobe ao longo do dia e deve atingir 30°C à tarde.
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O vento sopra de sudeste a 7 km/h. As rajadas podem chegar a 25 km/h, segundo a previsão.
A umidade relativa do ar varia entre 46% e 87%. O sol nasceu às 6h14 e deve se pôr às 18h24.
Para os próximos dias, as temperaturas seguem elevadas. Na terça-feira (29), o Simepar prevê chuva em Ivaiporã.
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