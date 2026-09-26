Previsão do tempo em Ivaiporã indica sábado quente e sem chuva

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Temperatura varia entre 18°C e 30°C neste sábado (26), segundo o Simepar

A previsão do tempo em Ivaiporã indica sábado (26) sem chuva e com temperaturas entre 18°C e 30°C. A probabilidade de precipitação é de 0%.

A manhã começou com 18°C e sensação térmica semelhante. A temperatura sobe ao longo do dia e deve atingir 30°C à tarde.

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O vento sopra de sudeste a 7 km/h. As rajadas podem chegar a 25 km/h, segundo a previsão.

A umidade relativa do ar varia entre 46% e 87%. O sol nasceu às 6h14 e deve se pôr às 18h24.

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Para os próximos dias, as temperaturas seguem elevadas. Na terça-feira (29), o Simepar prevê chuva em Ivaiporã.

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