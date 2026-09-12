Previsão do tempo em Ivaiporã indica sábado chuvoso

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Simepar prevê chuva intensa, alta umidade e temperaturas entre 18°C e 21°C neste sábado (12) em Ivaiporã.

Ivaiporã terá sábado chuvoso neste sábado (12), segundo o Simepar. A previsão indica chuva ao longo do dia, devido às condições instáveis.

A probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%. Além disso, a previsão aponta 50,1 milímetros de chuva acumulada.

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A temperatura mínima prevista é de 18°C. Já a máxima deve chegar aos 21°C durante o dia.

A umidade relativa do ar também permanece alta neste sábado. Os índices devem variar entre 91% e 99%.

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Além disso, os ventos sopram de sudoeste, com velocidade média de 7 km/h. As rajadas podem chegar a 32 km/h.

O sol nasce às 6h29 e se põe às 18h20.

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