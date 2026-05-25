Previsão do tempo em Ivaiporã indica pancadas de chuva nesta segunda

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A previsão do tempo em Ivaiporã aponta possibilidade de chuva nesta segunda-feira (25), com máxima de 24°C e alta umidade relativa do ar. Segundo o Simepar, o tempo deve permanecer instável ao longo do dia por causa da elevada probabilidade de precipitação, que chega a 98%.

A manhã começou com temperaturas mais baixas. Às 6 horas, os termômetros marcavam 14°C. No entanto, o calor aumenta gradualmente até o início da tarde.

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Entre 13 e 16 horas, a temperatura deve atingir 24°C. Apesar disso, há previsão de pancadas isoladas de chuva a partir das 15 horas.

Além disso, o acumulado previsto para o dia é de 1,8 milímetro. A chuva deve se concentrar principalmente no fim da tarde e durante a noite.

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Os ventos sopram do sudeste com velocidade média de 7 km/h. As rajadas podem chegar a 29 km/h em alguns momentos.

O nascer do sol acontece às 7 horas. Já o pôr do sol está previsto para 17h49

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