Previsão do tempo em Ivaiporã indica pancadas de chuva nesta segunda
Semana começa com tempo instável, alta umidade e previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite em Ivaiporã
A previsão do tempo em Ivaiporã aponta possibilidade de chuva nesta segunda-feira (25), com máxima de 24°C e alta umidade relativa do ar. Segundo o Simepar, o tempo deve permanecer instável ao longo do dia por causa da elevada probabilidade de precipitação, que chega a 98%.
A manhã começou com temperaturas mais baixas. Às 6 horas, os termômetros marcavam 14°C. No entanto, o calor aumenta gradualmente até o início da tarde.
LEIA MAIS: Aposta da região acerta quina da Mega-Sena concurso 3010 e leva mais de R$ 13 mil
Entre 13 e 16 horas, a temperatura deve atingir 24°C. Apesar disso, há previsão de pancadas isoladas de chuva a partir das 15 horas.
Além disso, o acumulado previsto para o dia é de 1,8 milímetro. A chuva deve se concentrar principalmente no fim da tarde e durante a noite.
Os ventos sopram do sudeste com velocidade média de 7 km/h. As rajadas podem chegar a 29 km/h em alguns momentos.
O nascer do sol acontece às 7 horas. Já o pôr do sol está previsto para 17h49
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos