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Previsão do tempo em Ivaiporã indica domingo de sol e chance de chuva à noite

Temperatura pode chegar a 24°C durante a tarde. Há previsão de pancadas isoladas a tarde, com probabilidade de 98% de chuva a noite

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 06:34:48 Editado em 28.06.2026, 06:34:34
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Previsão do tempo em Ivaiporã indica domingo de sol e chance de chuva à noite
Autor Durante a manhã, o tempo permanece firme - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã indica domingo (28) com predomínio de sol, temperaturas em elevação. Segundo os dados do Simepar, os termômetros variam entre 15°C e 24°C, enquanto a chance de chuva chega a 66% ao longo do dia, e possibilidade de 98% de chuva no período da noite

O amanhecer de 15°C, com sensação térmica igual à temperatura do ar e tempo estável. Vento entre 4 km/h e 7 km/h nas primeiras horas da manhã. O sol nasce às 7h11 e deve se pôr às 17h50.

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Durante a manhã, o tempo permanece firme. As temperaturas sobem gradualmente, atingindo 22°C ao meio-dia. À tarde, os termômetros alcançam 24°C, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva fraca entre 14h e 15h.

No entanto, a maior instabilidade está prevista para o fim da noite. Às 23h, a previsão aponta acumulado de aproximadamente 2,9 milímetros de chuva. Nesse horário, a probabilidade de precipitação sobe para 98%, enquanto a umidade relativa do ar alcança 94%.

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Próximos dias

A tendência é de temperaturas agradáveis no início da semana. Na quarta-feira (1º de julho), a máxima pode chegar a 25°C, com mínima prevista de 17°C, mantendo o padrão de inverno com manhãs mais frias e tardes amenas.

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chuva clima ivaipora meteorologia previsão do tempo TEMPERATURAS
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