Previsão do tempo em Ivaiporã indica calor de 29°C nesta quinta-feira
Simepar prevê pancadas de chuva e rajadas de vento de até 47 km/h ao longo do dia
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Quinta-feira (13) de calor com temperatura máxima de 29°C - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
Ivaiporã terá uma quinta-feira (13) de calor, com temperatura máxima de 29°C e 74% de chance de chuva, segundo a previsão do Simepar.
A manhã começa com 18°C. Depois, os termômetros sobem e podem chegar a 29°C durante a tarde.
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A previsão indica pancadas de chuva entre a tarde e a noite. O volume acumulado pode chegar a 1,2 milímetro.
Além disso, o vento ganha força durante a tarde. As rajadas podem chegar a 47 km/h.
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