Previsão do tempo em Ivaiporã indica calor de 29°C nesta quinta-feira

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Simepar prevê pancadas de chuva e rajadas de vento de até 47 km/h ao longo do dia

Ivaiporã terá uma quinta-feira (13) de calor, com temperatura máxima de 29°C e 74% de chance de chuva, segundo a previsão do Simepar.

A manhã começa com 18°C. Depois, os termômetros sobem e podem chegar a 29°C durante a tarde.

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A previsão indica pancadas de chuva entre a tarde e a noite. O volume acumulado pode chegar a 1,2 milímetro.

Além disso, o vento ganha força durante a tarde. As rajadas podem chegar a 47 km/h.

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O sol nasce às 6h57 e se põe às 18h09.

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