Previsão do tempo em Ivaiporã: chuva e frio nesta segunda-feira

A previsão do tempo em Ivaiporã indica chuva e mudança nas condições climáticas nesta segunda-feira (22). Segundo dados do Simepar, a cidade amanhece com 10°C e sensação térmica de 9°C. Ao longo do dia, a temperatura pode chegar aos 21°C, mas a alta probabilidade de chuva deve marcar a semana no município.

O Simepar prevê acumulado de 9,7 milímetros de chuva e probabilidade de precipitação de 98%. As instabilidades devem ganhar força principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

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De acordo com a previsão horária, a chuva começa de forma fraca durante a tarde e se intensifica por volta das 18h, quando está previsto o maior volume do dia. Após esse período, o tempo segue úmido e com temperaturas em queda.

A umidade relativa do ar varia entre 68% e 99%, favorecendo a formação de nuvens carregadas. Os ventos sopram com velocidade média de 11 km/h, enquanto as rajadas podem alcançar 54 km/h.

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O sol nasce às 7h10 e deve se pôr às 17h48. Já a lua nasceu às 12h43 e tem previsão de se pôr à 0h40.

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