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Previsão do tempo em Ivaiporã aponta dia instável e chance de chuva

Simepar prevê aumento da nebulosidade e chance de chuva em Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 07:09:44 Editado em 28.04.2026, 07:09:39
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Previsão do tempo em Ivaiporã aponta dia instável e chance de chuva
Autor Simepar prevê aumento da nebulosidade e chance de chuva em Ivaiporã - Foto: Reprodução

A previsão do tempo em Ivaiporã indica terça-feira (28) com alta possibilidade de chuva e mudança nas condições climáticas ao longo do dia, segundo dados do Simepar.

A probabilidade de precipitação chega a 98%, com acumulado estimado em 4,3 milímetros. O dia começou com 18°C, e a temperatura pode variar entre 17°C e 23°C.

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Segundo a previsão, o tempo segue mais estável nas primeiras horas da manhã, mas a instabilidade aumenta a partir do fim da manhã, com possibilidade de pancadas entre a tarde e a noite.

A umidade relativa do ar varia entre 66% e 98%, enquanto os ventos permanecem fracos, com rajadas de até 18 km/h.

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O cenário exige atenção de moradores e motoristas de Ivaiporã e cidades do Vale do Ivaí, principalmente em deslocamentos e atividades no campo, devido à possibilidade de chuva em diferentes períodos do dia.

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