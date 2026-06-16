Previsão do tempo aponta sequência de dias sem chuva em Ivaiporã

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma terça-feira (16) de tempo firme, sem chance de chuva e com temperaturas entre 13°C e 21°C. Segundo dados do Simepar, o dia começa com frio nas primeiras horas da manhã e esquenta gradualmente durante a tarde no município do Vale do Ivaí.

Os termômetros marcaram 13°C durante a madrugada e o início da manhã. Com o avanço das horas, a temperatura sobe e atinge a máxima prevista de 21°C entre o começo e o meio da tarde.

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Não há previsão de precipitação ao longo do dia. A probabilidade de chuva permanece em 0%, enquanto a umidade relativa do ar varia entre 63% e 97%.

Os ventos sopram fracos, com velocidade média de 4 km/h. As rajadas podem chegar a 7 km/h, sem provocar mudanças significativas nas condições do tempo.

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O sol nasce às 7h09 e se põe às 17h47 em Ivaiporã. A tendência é de continuidade do tempo estável nos próximos dias, com previsão de tempo seco e sem chuva pelo menos até quinta-feira (18).

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