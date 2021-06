Previsão de geada deixa produtores em alerta no Vale do Ivaí

Continua após publicidade

Produtores do Vale do estão em alerta por conta da previsão de temperaturas extremamente baixas para os próximos dias. Boletim do Instituto Nacional de Meteorologia(Inmet) informa que a forte onda de ar frio se intensifica ainda mais sobre todas as regiões do estado do Paraná principalmente entre a noite desta terça-feira (29) e a madrugada de quarta-feira (30). O frio será rigoroso em todas as áreas e há previsão de geadas também para toda a região.

Conforme o engenheiro agrônomo de Deral, Sergio Carlos Empinotti, de maneira geral, os riscos na área do Núcleo Regional da Seab de Ivaiporã são maiores para os plantios de hortaliças e pastagens.

“Inclusive, o tomate que tem uma área bem expressiva, e poderemos ter prejuízos em função do percentual de plantas que estão em fase de desenvolvimento e frutificação. Com relação aos pastos, apesar do solo estar úmido e a umidade proteger um pouco, as pastagens poderão afetadas de forma geral”.

No caso do trigo, não a previsão de perda, já que na região devido ao atraso do plantio está em fase de desenvolvimento vegetativo e a geada neste momento não deve acarretar maiores problemas.

Mas existem algumas culturas em particular como café que podem ter prejuízos. “Algumas lavouras foram esqueletadas e estão em brotação, e algumas lavouras novas implantadas a pouco tempo, principalmente, na região de Jacutinga e Grandes Rios poderão ser afetadas. A safra atual está praticamente toda madura, em fase de colheita não terá problema”.

Também é o caso de parte do milho safrinha que se encontra em fase de frutificação e preenchimento de grãos. “Cerca de 10% a 15% da área plantada na regional, estão nessa fase e caso aconteça a geada pode não terminar a granação, dando prejuízo ao produtor”, disse Empinotti.

