Preso suspeito de atirar durante briga e esfaquear homem, em Kaloré

PC de Jandaia cumpriu mandado

Um homem de 31 anos, suspeito de disparar tiros em meio a uma briga generalizada em Kaloré em 12 de março, e dias após, em 26 de março ter esfaqueado um homem na mesma cidade, foi preso na manhã desta quarta-feira, 12, em Cianorte. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Segundo a polícia, o homem está envolvido em uma confusão ocorrida no fim de um evento realizado na noite do dia 12 de março em Kaloré, no Vale do Ivaí. Houve uma cavalgada no município e, no término dela, os participantes se reuniram próximo a uma lanchonete, localizada no centro. Duas mulheres que estavam no local se desentenderam e iniciaram uma briga, que, em pouco tempo, ganhou uma maior proporção, já que outras pessoas acabaram se envolvendo nela.

Logo na sequência, um dos participantes, saca uma arma de fogo e efetua vários disparos para o alto, a fim de separar a briga.

Uma pessoa que estava no local gravou o momento em que o homem efetua os tiros. Por meio do registro, que circula nas redes sociais, é possível escutar os disparos e observar as pessoas correndo assustadas. Veja o vídeo aqui.

Além desse episódio, o suspeito preso seria responsável ainda por um esfaqueamento, também em Kaloré. O crime aconteceu no dia 26 de março, na casa da vítima.

Segundo a equipe policial, um homem foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana, em estado grave, depois de ser golpeado com pelo menos 10 facadas. A esposa chamou a PM e contou que um homem entrou na residência do casal e, após começar uma discussão com o marido dela, ele esfaqueou a vítima, atingindo a região dorsal e abdominal.

