Preso é encontrado morto em cela da Delegacia de Marilândia do Sul

Neste domingo (10), um homem de 38 anos foi encontrado morto dentro de uma das celas da Delegacia de Polícia de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí. De acordo com informações, ele foi identificado como José Junior e seria morador da cidade de Califórnia, na região norte do Paraná.

Conforme apurações iniciais, o homem teria sido preso pelas equipes da Polícia Militar (PMPR), depois que a mãe dele registrou uma denúncia de agressão. A mulher seria vítima de constantes agressões e ameaças por parte do filho e, na presença das autoridades, decidiu representar criminalmente contra ele.

José teria sido encaminhado para a Delegacia de Marilândia, onde ficou detido em uma cela. No entanto, quando os policiais foram buscar o homem para que ele prestasse depoimento ao delegado de plantão, o encontraram morto. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foram acionados para realizarem a perícia e recolherem o corpo.

As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento desta publicação, não haviam informações sobre o velório e sepultamento de José Junior.

