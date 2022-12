Presidente do Cisvir quer ampliar serviços em 2023

Da Redação

Presidente reeleito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), prefeito Hermes Wicthoff (PSD), de Mauá da Serra

O presidente reeleito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), prefeito Hermes Wicthoff (PSD), de Mauá da Serra, acredita que em 2023 será possível ampliar significativamente o atendimento especializado de saúde dos 18 municípios que integram o consórcio. Ele assinala que novos investimentos estão previstos tanto no espaço físico, como na cobertura médica, de exames clínicos e de cirurgias na sua sede regional localizada em Apucarana.

Hermes Wicthoff, que comandou o Cisvir no biênio 2021/2022, foi reeleito por aclamação em assembleia realizada no dia 16 de dezembro para continuar no cargo no biênio 2023/2024. Ele tem como vice o prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani (PSD), que já foi presidente em outra ocasião.

Wicthoff observa que, em função da pandemia da Covid-19, que teve seu auge em 2020 e 2021, o número de atendimentos teve uma grande queda. Isso porque, devido às próprias restrições sanitárias, as pessoas tiveram que ficar em casa para evitar aglomerações e, consequentemente, contaminações, assim como o consórcio teve que restringir suas atividades.

Mas a partir de 2022, já com a vacinação contra a Covid bastante adiantada, houve uma retomada das atividades do Cisvir, que ampliou seu atendimento aos pacientes tanto em termos de quantidade como de qualidade.

Apesar da pandemia, Wicthoff assinala que o Cisvir manteve seus investimentos previstos, citando a conclusão do prédio próprio, que teve um custo de R$ 3,8 milhões. Foram R$ 3,2 milhões viabilizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e mais R$ 600 mil de contrapartida da Prefeitura de Apucarana. “Para isso, tivemos apoio do governador Ratinho Júnior e do Secretário de Saúde, Beto Preto, além do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, para consolidarmos esses importantes avanços”, diz Witcthoff, destacando também o apoio recebido de todos os prefeitos que compõem o consórcio e de sua equipe administrativa.

O prefeito assinala que os investimentos vão continuar em 2023, com a construção de mais duas salas para pequenas cirurgias e outros procedimentos, assim como articula a possibilidade de levar uma extensão para Faxinal. Além de Faxinal, essa extensão atenderia também os municípios vizinhos de Grandes Rios, Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí.

Arapongas ainda continua no consórcio

Neste ano, o orçamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) ficou na casa de R$ 36 milhões. Para 2023, a estimativa é de R$ 38 milhões, incluindo a participação do município de Arapongas que, em carta encaminhada neste mês, comunicou sua intenção de deixar o consórcio.

O presidente do Cisvir, prefeito Hermes Wicthoff, observa que, conforme consta do estatuto, para deixar o consórcio Arapongas tem que ter aprovação de uma assembleia geral dos municípios consorciados, o que não ocorreu até agora. Como não há uma definição ainda sobre essa assembleia, Arapongas deve permanecer no Cisvir pelo menos por mais 60 dias. Mas a intenção da diretoria eleita é que o prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC) reveja sua posição e mantenha Arapongas no consórcio.

Fazem parte do Cisvir os seguintes municípios: Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Faxinal, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Sabáudia, São Pedro do Ivaí e Rosário do Ivaí.

Por, Edison Costa

