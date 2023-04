Presidente da Amuvi destaca ida dos prefeitos a Brasília

Da Redação

Lauro Junior participou de reunião com a bancada de deputados federais

Durante a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada nesta semana na Capital Federal, o prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Lauro Junior, participou de reunião com a bancada de deputados federais, com a presença também de alguns estaduais.

Segundo ele, no encontro foram debatidos assuntos de interesse de todos os municípios paranaenses. Entre os principais temas foram discutidos o piso nacional da enfermagem, o piso nacional do magistério e a demanda reprimida do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o presidente da Amuvi, “essa marcha dos prefeitos é um evento extremamente relevante para os municípios, onde é possível trazer as demandas, as dores e necessidades de cada um e de todos os municípios a Brasília”, avalia. “É nos municípios que tudo acontece, é nos municípios que as pessoas têm as suas necessidades. Então é importante a gente estar trabalhando par e passo com as nossas lideranças, com nossos deputados, com os ministros para que a gente possa realmente resolver os problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, avalia Lauro Junior.

Considerada a maior da história em número de participantes, mais de dez mil pessoas, a marcha deste ano foi encerrada na manhã de quinta-feira, com a elaboração da Carta Municipalista.

O documento traz um conjunto de reivindicações que foram discutidas e apresentadas pelos participantes ao longo da semana. As sugestões serão entregues aos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL); do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e aos ministros do Executivo e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos pontos marcantes foi o atendimento ao pedido do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, com o anúncio da prorrogação da Nova Lei de Licitações. Nos próximos dias, o governo federal vai publicar uma medida para estender até março do ano que vem o prazo para que os gestores possam atender à nova legislação.

