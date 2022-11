Presidente da Amuvi contesta Acia sobre mudança de sede de Apucarana

Da Redação

Carlos Gil, presidente da Amuvi, defende mudança de sede para Borrazópolis

O presidente Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), reagiu nesta quinta-feira (10) às declarações do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, que se mostra contrário à proposta de mudança da Amuvi, que tem sede em Apucarana, para um terreno de 8 mil m² na Fazenda Ilha, em Borrazópolis, pertencente ao presidente da associação municipalista.

O terreno seria doado por Carlos Gil para a construção, que está orçada em aproximadamente R$1,5 milhão. O presidente da Amuvi reafirmou que a sede em Apucarana não comporta as reuniões e trabalhos desenvolvidos pelos prefeitos dos 26 municípios que compõem a entidade. A assembleia marcada para esta quinta-feira (10) para discutir a mudança de sede foi suspensa após liminar na Justiça obtida pelo município de Apucarana e será remarcada.

Wanderlei Faganello alega que Apucarana é a cidade polo do Vale do Ivaí, que concentra órgãos do Governo do Estado e da União. “Mas a Amuvi tem dois polos administrativos: Apucarana e Ivaiporã. Metade dos municípios da Amuvi utiliza o polo administrativo de Ivaiporã e a outra metade usa o polo administrativo de Apucarana. Ambos os municípios são polos nas áreas da agricultura, comércio, educação, serviços e da saúde, por exemplo”.

Segundo Wanderlei Faganello a população do Vale do Ivaí utiliza o Cisvir (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região), Hospital da Providência, Núcleo Regional da Educação, Sindicatos Patronais e de Operários – entre outros serviços.

“Em Ivaiporã, a população do Vale do Ivaí utiliza o Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Saúde, Hospital Regional, Instituto de Saúde Bom Jesus, Instituto Lucena Sanchez [Hospital Maternidade], clínicas médicas, Núcleo Regional de Educação, Sindicato dos Empregados no Comércio de Ivaiporã e Região, Sindicato do Comércio Varejista de Ivaiporã e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ivaiporã, que também atende outros municípios. Sem mencionar a variedade de escritórios regionais. Portanto, os argumentos do presidente da Acia não são válidos e acredito que faltou conhecimento em relação à parte administrativa do Estado”, pontuou Carlos Gil.

A intenção é vender a sede em Apucarana por cerca de R$700 mil e o restante do valor necessário para construir a sede em Borrazópolis será dividido pelos municípios. Outro fator citado pelo presidente da Amuvi é que a construção da sede em Borrazópolis diminuiria a distância para a maioria dos municípios: 95 km para 54 km.

