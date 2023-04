Prejuízo: ladrões invadem loja e levam R$ 15 mil em produtos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ladrões arrombaram a porta de entrada da loja

Uma comerciante de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, acionou a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira, 17, depois de perceber que seu estabelecimento havia sido arrombado durante a madrugada. Segundo ela, o prejuízo causado pelos ladrões chega a R$ 15 mil.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Adolescente é espancada pelo namorado em Arapongas

Segundo o boletim de ocorrências, durante patrulhamento pela área central do município, a equipe foi solicitada para atendimento a um furto qualificado. No local, foi observado que ladrões haviam arrombado a porta de entrada do estabelecimento e furtado várias mercadorias, dentre elas roupas, calçados, perfumes, secador e prancha de cabelo profissionais, além de outros produtos, totalizando a quantia aproximada de R$ 15 mil de prejuízo.

continua após publicidade .

Diante das circunstâncias, a solicitante foi orientada a respeito dos procedimentos legais e registrado o boletim do furto para providências futuras.

Siga o TNOnline no Google News