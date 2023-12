Prefeituras do Vale do Ivaí anunciam shows para a virada do ano; veja

Siga o TNOnline no Google News

Não vai faltar opção de festas para marcar a chegada de 2024 na região. Prefeituras do Vale do Ivaí anunciaram nas redes sociais nos últimos dias a programação de eventos para marcar a virada do ano.

Pelo menos 14 municípios da região terão eventos públicos, com entrada gratuita para a população. A programação prevê atrações para todos os gostos, desde cantores sertanejos, grupos de pagode até DJs, além de queimas de fogos. Veja abaixo a lista completa de eventos na região e escolha onde curtir a chegada de 2024.

Ivaiporã

Cambira

Jandaia do Sul

Rio Branco do Ivaí

São João do Ivaí

Kaloré

Jardim Alegre

Rio Bom

Grandes Rios

Lunardelli

Borrazópolis

Lidianópolis

Marilândia do Sul

*Show de fogos

Novo Itacolomi

