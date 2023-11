Prefeituras da região recebem R$ 15,7 milhões de FPM extra

O Governo Federal, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, depositou nas contas das prefeituras de todo o País, nesta quinta-feira, em torno de R$ 4,5 bilhões referentes à compensação de perdas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), registradas no período de julho a setembro deste ano. A região de Apucarana, que inclui os 26 municípios do Vale do Ivaí mais Arapongas e Sabáudia, foi contemplada com um repasse da ordem de R$ 15,7 milhões.

Cada prefeitura recebeu um valor correspondente ao coeficiente do FPM ao qual pertence (ver quadro). Apucarana, que tem maior número de habitantes, recebeu R$ 2,2 milhões, seguido de Arapongas, com R$ 2 milhões. Prefeituras de municípios de pequeno porte, que são maioria, receberam em torno de R$ 370,1 mil cada.

Além do FPM, municípios também serão contemplados com a primeira parcela de um adiantamento do ICMS de 2024, também para recompor perdas que tiveram com o imposto em 2023. E no próximo dia 7 o governo deverá liberar mais R$ 7,3 bilhões aos municípios referentes ao 1% do FPM extra. Dinheiro deveria ser depositado nesta primeira quinzena de dezembro.

O vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSD), de Arapongas, considera que esses recursos estão chegando em boa hora. Segundo ele, muitas prefeituras estão com dificuldades para pagar o 13º salário do funcionalismo e isso poderá ajudar bastante. “Muitas prefeituras têm o FPM como principal fonte de arrecadação e esse recurso pode ser um alívio neste final de ano”, avalia.

Mesma opinião tem o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), prefeito Lauro Junior (União Brasil), de Jandaia do Sul. “Com todos esses repasses poderemos fechar o ano com as contas em dia”, comenta Lauro Junior.

O ressarcimento é resultado de um movimento municipalista encabeçado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), juntamente com as associações estaduais e regionais de municípios, através de uma mobilização forte deflagrada entre os meses de agosto e setembro junto ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional.

Por Edison Costa

CONFIRA OS VALORES



MUNICÍPIO VALORES APUCARANA 2.220.975,98 ARAPONGAS 2.097.588,43 ARAPUÃ 370.162,66 ARIRANHA DO IVAÍ 370.162,66 BOM SUCESSO 370.162,66 BORRAZÓPOLIS 370.162,66 CALIFÓRNIA 370.162,66 CAMBIRA 370.162,66 CRUZMALTINA 370.162,66 FAXINAL 740.325,33 GODOY MOREIRA 370.162,66 GRANDES RIOS 370.162,66 IVAIPORÃ 987.100,44 JANDAIA DO SUL 740.325,33 JARDIM ALEGRE 493.550,22 KALORÉ 370.162,66 LIDIANÓPOLIS 370.162,66 LUNARDELLI 370.162,66 MARILÂNDIA DO SUL 370.162,66 MARUMBI 370.162,66 MAUÁ DA SERRA 493.550,22 NOVO ITACOLOMI 370.162,66 RIO BOM 370.162,66 RIO BRANCO DO IVAÍ 370.162,66 ROSÁRIO DO IVAÍ 370.162,66 SABÁUDIA 370.162,66 SÃO JOÃO DO IVAÍ 493.550,22 SÃO PEDRO DO IVAÍ 493.550,22

