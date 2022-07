Prefeituras da região recebem R$ 14 milhões em "emendas PIX"

Da Redação

Deputados federais e senadores ampliaram número das chamadas "emendas PIX" em 2022

Prefeituras paranaenses começaram a receber neste mês os recursos das chamadas "emendas PIX". Na região, são mais de R$ 14 milhões repassados para 21 municípios por meio desse tipo de emenda parlamentar. O repasse é chamado de “PIX” porque cai direto na conta das administrações municipais após indicação de deputados ou senadores, sem burocracia e também sem destinação obrigatória.



No Vale do Ivaí, apenas seis municípios não foram contemplados: Cambira, Cruzmaltina, Lunardelli, Marilândia do Sul e Marumbi, segundo levantamento feito pela Rede Paranaense de Comunicação (RPC).

Arapongas é a cidade com mais recursos conquistados por meio de “emendas PIX”: R$ 2,8 milhões. Outras cidades com valores em destaque são Ariranha do Ivaí (R$ 1,35 milhão), Califórnia (R$ 1,07 milhão) e Lidianópolis (R$ 1 milhão). Veja a lista de repasses no final da matéria.

A agilidade nas transferências agrada as prefeituras. Isso porque, nesse modelo, a transferência é instantânea, sem necessidade de projetos e análise ou vinculação prévia. Por outro lado, as “emendas PIX’ vem sendo criticadas por instituições ligadas à transparência pública, que veem com preocupação uma suposta dificuldade de fiscalização da execução dos projetos que, em tese, seriam sustentados pelos montantes repassados.

Os prefeitos rebatem as críticas a esse modelo de emenda. Sergio Onofre da Silva (PSC), de Arapongas, aprova o modelo. “Há uma falta de conhecimento das pessoas que dizem que essas emendas não têm fiscalização. Ora, o repasse (das verbas) é publicado, a licitação é feita... Não existe isso de não tem como fiscalizar”, assinala o prefeito.

O prefeito de Ariranha do Ivaí, Thiago Epifânio da Silva (PSC), também vê vantagens nesse tipo de repasse “instantâneo” nos caixas dos municípios. “Essas emendas são muito boas para as prefeituras. São mais ágeis, sem burocracia, e caem rapidamente na conta”, afirma.

Lista dos municípios da região contemplados

Municípios Repasses (em R$)

Apucarana 250 mil Arapongas 2,8 milhões Arapuã 250 mil Ariranha do Ivaí 1,35 milhão Bom Sucesso 1,,23 milhão Borrazópolis 200 mil Califórnia 1,07 milhão Faxinal 859,6 mil Godoy Moreira 750 mil Grandes Rios 150 mil Ivaiporã 131,5 mil Jandaia do Sul 550 mil Jardim Alegre 500 mil Lidianópolis 1 milhão Mauá da Serra 950 mil Novo Itacolomi 500 mil Rio Bom 400 mil Rosário do Ivaí 100 mil São João do Ivaí 450 mil São Pedro do Ivaí 590,6 mil TOTAL: R$ 14 milhões

