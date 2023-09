Prefeitura vai indenizar dono de veículo esmagado por motoniveladora

O prefeito de Rio Bom, no Norte do Paraná, Moisés de Andrade (PSD), informou nesta sexta-feira (8) que o proprietário do veículo destruído por uma motoniveladora do município será indenizado pela administração municipal. “Na próxima segunda-feira, vamos nos reunir com o departamento jurídico da prefeitura para discutirmos como será feita a indenização”, informou o prefeito ao TNOnline.

continua após publicidade

O acidente ocorreu no final da tarde de quarta-feira (6), na véspera do feriado de 7 de Setembro, quando o maquinário passou por cima de um carro na Avenida Rio Grande do Sul, no centro da cidade. O prefeito Moisés de Andrade afirma que a motoniveladora, que pesa 13 toneladas, sofreu uma pane no motor na subida de uma rua e desligou.

-LEIA MAIS: Beto Preto entrega ambulâncias para o Siate em Apucarana e Arapongas

continua após publicidade

O motorista não conseguiu acionar os freios, que falharam. Ele precisou pular do maquinário, que desceu a rua de ré e atingiu um carro modelo VW Voyage que estava parado em frente de uma casa. O veículo foi arrastado por pelo menos sete metros antes de ser esmagado. A motoniveladora e o Voyage só pararam ao atingir uma árvore.

“Por sorte, foram apenas danos materiais e ninguém se feriu”, assinala o prefeito, destacando que não foi culpa do funcionário do município, mas um "acidente". Ele afirma que a motoniveladora tem pelo menos 30 anos de uso e passou por uma revisão recente. O município conta com dois maquinários do tipo, que é utilizado para nivelar e deslocar uma superfície de terra, especialmente na abertura de ruas e estradas rurais.

O dono do automóvel, Guilherme Scheffer, de 27 anos, contou que estacionou 20 minutos antes do acidente. O veículo, avaliado em R$ 32 mil, não tem seguro. Ele comprou o carro há seis meses e utilizava o automóvel para trabalhar como autônomo.

Siga o TNOnline no Google News