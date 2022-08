Prefeitura reinaugura Capela Mortuária de Lunardelli

Da Redação

O prefeito Reinaldo Grola acompanhado do vice-prefeito Dr. Célio e dos vereadores, reinauguraram na sexta-feira (19), a Capela Mortuária de Lunardelli. O espaço foi totalmente revitalizado e também ganhou móveis novos e jardinagem.

No total, segundo o prefeito Reinaldo Grola, foram investidos recursos no valor de R$ 170 mil, desses R$ 120 mil através de economia da Câmara de Vereadores que foi repassado a prefeitura. “Agradeço muito os vereadores pela parceria que tem sido importante para o desenvolvimento de Lunardelli. Também quero agradecer os servidores que tem se dedicado e possibilitado que as obras possam ser realizadas e com qualidade”.

A revitalização beneficiou todo o espaço, que recebeu uma reforma completa na cobertura, serviços de pintura e paisagismo. O local conta com cozinha, banheiros, novos móveis e quarto com camas e colchões.

Ainda segundo o prefeito a capela revitalizada possibilitará conforto e dignidade às famílias nos momentos de despedidas e últimas homenagens.

.“Cuidamos de cada detalhe e fizemos com muito carinho. O bom seria que ninguém precisasse usar, mas, infelizmente, isso é impossível. Portanto nestes momentos de despedida, as famílias terão um local confortável para que possam velar seus entes queridos”, completou Reinaldo Grola .





