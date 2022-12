Prefeitura regulariza imóveis na Vila São Sebastião, em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Moradores da Vila São Sebastião, que aguardavam a regularização de imóveis, há 20, 35, 49 ou 50 anos, ganharam um presente de Natal da Prefeitura de Ivaiporã, na quinta-feira, dia 15 de dezembro, quando receberam a Matrícula de Imóvel.

continua após publicidade .

Trata-se de um título de propriedade emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário. Com a posse do documento o proprietário tem segurança jurídica e pode adquirir financiamento em instituições bancárias para fazer melhorias no imóvel, ampliá-lo ou deixá-lo como herança.

- LEIA MAIS: Junior da Femac propõe gratificação a professores de Apucarana



continua após publicidade .

A entrega da documentação há 30 moradores da Vila São Sebastião faz parte do programa de Regularização Fundiária, criado na gestão Carlos Gil 2013/2016, quando regularizou a Vila Monte Castelo, e desenvolvido pela diretora do Departamento de Planejamento e Finanças, Carine Daiane da Silva, que retomou o programa na gestão 2021/2024. A Prefeitura deu início a um processo semelhante no distrito do Jacutinga e na Vila Brasil.

Agradecimento

“Agradeço ao prefeito Carlos Gil e ao vice-prefeito Marcelo Reis pela oportunidade, e sou muito grata ao titular do Cartório de Registro de Imóveis, Marco Antônio Pedrazzi Valentini, pela atenção que nos deu durante o decorrer do processo de Regularização Fundiária, e honrada por testemunhar a felicidade de 30 moradores da Vila São Sebastião”, declarou Carine Silva, informando que mais 16 moradores receberão o documento.

continua após publicidade .

Quem se mostrou muito feliz foi Dulcineia de Vicente pela valorização do imóvel. “Faz 30 anos que moro na Rua São Sebastião e faltou vontade política em regularizar os imóveis. Um prefeito prometia, e nada. Outro prefeito prometia, e era só promessa. Depois, o prefeito Carlos Gil foi eleito, prometeu que regularizaria os imóveis e cumpriu. Agora, vou convidá-lo para ir à minha casa tomar café”, contou Dulcineia de Vicente.

Durante a entrega da documentação Lucilene Pereira da Silva parabenizou os demais moradores que confiaram no programa de Regularização Fundiária e a Prefeitura por concluir a documentação. “Moro na Vila São Sebastião, há 47 anos, e valorizo o desenvolvimento. Parabéns Carlos Gil”, disse Lucilene Silva.

Viviane de Oliveira Silva foi uma das contempladas. “A Matrícula de Imóvel representa uma grande vitória! Há 20 anos, moro na residência. Mas foram 9 anos de batalha para regularizar a documentação”, contou a moradora.

“A entregar da documentação, que vale como escritura, é uma felicidade para os moradores e especialmente para administração municipal, que trabalha em benefício da população”, afirmou o prefeito Carlos Gil, que convidou os vereadores José Maurino Carniato e Emerson Bertotti para fazer parte da solenidade de entrega das Matrículas de Imóveis.

Siga o TNOnline no Google News