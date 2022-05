Prefeitura recomenda uso de máscaras em Ivaiporã

Da Redação

Prefeitura de Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã emitiu decreto pela recomendação do uso de máscaras no município em ambientes fechados, que incluem o transporte coletivo e as unidades de ensino das redes pública e privada, e em espaços abertos com aglomeração de pessoas.

A decisão foi tomada após a análise dos dados, que apontam o aumento progressivo do número de casos de Covid-19, além do aumento de outros casos decorrentes de vírus respiratórios. Considerando também as mudanças climáticas ocorridas, o que ocasionam a permanência por mais tempo em ambientes fechados. Nesta terça-feira (31), o município registrou 34 novos casos de Covid-19.

Lembrando ainda que, para pessoas com sintomas gripais, o uso de máscaras é obrigatório, além da necessidade de serem seguidas à risca as orientações para quem testou positivo para a doença, como o isolamento de 7 dias.