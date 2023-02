Prefeitura realiza operação 'tapa buracos' e anuncia obras de recape

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí inicia nos próximos dias a segunda etapa do Programa Minha Rua. No ano de 2022 foi lançada a primeira etapa do projeto, sendo que várias ruas que estavam com problemas foram recapeadas com CBUQ.

continua após publicidade .

Os investimentos são recursos próprios do município, e o planejamento do programa revela uma das maiores aplicações de recursos em asfalto na história.

LEIA MAIS: Capela mortuária é alvo de ladrões pela segunda vez no Vale do Ivaí

continua após publicidade .

"O projeto da segunda etapa do programa já está pronto e a licitação feita, mas estamos resolvendo os últimos detalhes com a empresa para em breve iniciar os trabalhos, contemplando ruas com recapeamento de qualidade, renovando a condição de nossas vias”, comenta a prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri.

Enquanto o programa de recapeamento não começa, a Prefeitura Municipal está fazendo um trabalho paliativo para dar condições de tráfego aos moradores. “Tem muitas ruas esburacadas e que precisam de melhoria imediata, por isso nossa equipe tem feito o trabalho de tapa buracos até que o recapeamento comece. Este trabalho prévio também é importante para que a massa asfáltica seja aplicada. Vamos começar o recapeamento no próximos dias”, anunciou Regina.





Fonte: Prefeitura de São Pedro do Ivaí.

Siga o TNOnline no Google News