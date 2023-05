Prefeitura realiza operação 'Tapa buraco' em Marilândia do Sul

Da Redação

Na última semana, a Secretaria Municipal de Obras de Marilândia do Sul, em parceira com o Programa Frente de Trabalho, iniciou a operação "Tapa buraco" em diversas localidades da cidade. Nesta quarta-feira (17), a Prefeitura informou que, nesta semana, os trabalhos continuam na região do IBC.

As manutenções estão sendo realizadas para garantir mais segurança e facilidade no tráfego. De acordo com a administração municipal, a operação é realizada todos anos, após o desgaste do asfalto e do paralelepípedo, com propósito de mapear e fazer a manutenção das vias públicas.

Na última semana, a Secretaria de Obras iniciou os trabalhos por todo o acostamento, desde o pátio municipal até as ruas no entorno da Praça da Cenoura e pontilhão. Com o mapeamento, a equipe conseguiu identificar a necessidade da manutenção no IBC e, nesta semana, está passando massa asfáltica nos buracos do local.

"A população sempre pede a manutenção do IBC, para melhorar a locomoção e também a segurança de quem passa por lá todos os dias, por isso, iniciamos a operação lá para garantir que o problema seja resolvido", explicou Leandro Peres, responsável pelo Programa Frente de Trabalho.

Em paralelo a operação, também foi finalizado todo o recape asfáltico das ruas Rua América, Japão e Paraná que ficam no Jardim Tókio. Durante os dias de serviço, já foram utilizadas 31 toneladas de massa asfáltica.

