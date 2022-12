Prefeitura realiza Natal Encantado em Marilândia do Sul, no domingo

Da Redação

Evento Natal Encantado, da Prefeitura de Marilândia do Sul, será no domingo (18)

A prefeitura de Marilândia do Sul realiza neste domingo (18), o evento Natal Encantado, na Praça da Igreja Matriz. O evento terá entrega de brinquedos para crianças e haverá distribuição de senhas para a participação.

Para receber o brinquedo de Natal é necessário que o pai ou responsável das crianças vá até o local indicado portando um documento da criança até esta sexta-feira (16). Poderão receber presentes as crianças de 0 a 12 anos.

De acordo com a prefeitura, as pessoas de Marilândia do Sul devem buscar a senha no prédio do CREAS (ao lado do Fórum Eleitoral), em São José na Escola Duque de Caxias e em Nova Amoreira na Escola Nova Amoreira.

O evento contará com brinquedos infláveis a partir das 18h, além da apresentação do Espaço Teatral Sou Arte às 20h30. Toda a população está convidada a participar da noite para celebrar o natal.

A Secretária de Assistência Social, Vanessa Ferreira, reforça também a importância de pegar as senhas para os brinquedos o quanto antes. “Pedimos para as famílias que não deixem para buscar as senhas na última hora, estaremos fazendo a distribuição até sexta-feira (16), no prédio do CREAS. Contamos com a colaboração de todos”.

A noite contará com brinquedos, pipoca e algodão doce, distribuição de presentes para as crianças e uma linda peça teatral. Será uma noite linda, esperamos você e sua família neste domingo.

