Prefeitura realiza melhorias na Rua Mangueira em Ivaiporã

Rua Mangueira é importante via de ligação entre o centro de Ivaiporã e Vila Nova Porã

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Obras, começou, nesta semana, o recapeamento da Rua Mangueira, importante via de ligação entre o centro de Ivaiporã e Vila Nova Porã.

No total, a Prefeitura de Ivaiporã está investindo recurso próprio nas melhorias da Rua Mangueira no montante de R$ 519.549.48, sendo R$ 433.376,00 no recape asfáltico; R$ 36.000,00 em meio fio; R$ 33.937,23 na construção de calçadas e R$ 16.236,25 para a sinalização.

O diretor municipal de Obras, Bruno Montoro, destaca a importância das obras realizadas na rua que dá acesso a um dos maiores bairros da cidade que abriga moradores do Jardim Guanabara II, conjunto Sebastião de Andrade, Valdomiro Bleis Guergolet e Vila Nova Porã.

“Nos horários de pico, a Rua Mangueira tem um grande fluxo de carros, que acaba gerando bastante acidentes. Nós já temos ciclovias no local, mas o trânsito estava bastante bagunçado, por não ter meio-fio e calçadas dos dois lados, nem sinalização adequada, o asfalto também se encontra bastante ruim”, destacou Montoro.

O diretor de obras disse ainda, que as melhorias na Rua Mangueira visam mais mobilidade e segurança .

“Além do recape asfáltico, estamos fazendo as calçadas, fizemos os meios fios para condução das águas que ficavam empossadas no meio da pista nos dias de chuva. Estamos facilitando o tráfego para os motoristas, pedestres e ciclistas que circulam pela rua”, completou Montoro.

A previsão é que a obra seja concluída até o final da próxima semana.

