Prefeitura oferece curso de Líder Empresarial em Ivaiporã

Por intermédio do Departamento de Indústria e Comércio a Prefeitura de Ivaiporã ofereceu o curso de Líder Empresarial com orientações dadas pela consultora de Desenvolvimento Humano, Jane Eyre Colombo da Cruz, que é credenciada do Sebrae.

A formação integrou o convênio firmado entre a Prefeitura e o Sebrae, em abril de 2021, visando o Desenvolvimento Econômico de Ivaiporã.

O curso de Líder Empresarial teve como metas desenvolver habilidades de liderança dos participantes, fornecendo conhecimentos teóricos e práticos sobre como liderar equipes, tomar decisões eficazes e motivar colaboradores; aprimorar competências de gestão em áreas como planejamento estratégico, gestão de projetos financeira e de recursos humanos.

Ou seja, o curso de Líder Empresarial teve objetivo capacitar os participantes a gerir de forma eficiente e eficaz uma empresa ou equipe.

O diretor do Departamento de Indústria e Comércio, Alex Fonseca, entende que é importante promover o desenvolvimento pessoal, autoconsciência, inteligência emocional e a capacidade de se adaptar a mudanças e desafios. “Com as constantes evoluções os empresários devem ser estimulados a inovar e a empreender. Por isso, optamos pelo curso de Líder Empresarial para fornecer ferramentas e conhecimentos, estimular a criatividade, a inovação e o espírito empreendedor”, reforçou Alex Fonseca.

O curso de Líder Empresarial foi ministrado na quinta e sexta-feira, dias 25 e 26 de maio, no salão nobre da Prefeitura.

ODS

Como signatária das Boas Práticas ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) a Prefeitura cumpre mais 4 dos 17 ODS: Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8). Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9). Redução das Desigualdades (ODS 10). Parcerias e Meios de Implementação (ODS 17). Desta forma, a Prefeitura demonstra compromisso com as metas estabelecidas pela ONU (Organização das Nações Unidas).

