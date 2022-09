Prefeitura lança Super Agente de Combate à Dengue em Ivaiporã

Da Redação

O programa de formação Super Agente de Combate à Dengue foi lançado pela Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio dos Departamentos de Saúde e de Assistência Social, na quinta-feira, dia 15 de setembro, no Centro Cultural Olívia Hauptmann, onde os prefeitos em exercício e licenciado, Marcelo Reis e Carlos Gil, foram recebidos com entusiasmo pelas crianças e adolescentes dos projetos sociais Casa de Vivência, Centro da Juventude e Renascer.

O objetivo é conscientizar os mais jovens em relação aos riscos que o mosquito Aedes aegypti causam à saúde – dengue, zika e chikungunya. O programa de formação Super Agente de Combate à Dengue, transformado na Lei 3.689 de 16 de maio de 2022, por indicação da vereadora Gertrudes Bernardy, foi desenvolvido pela diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, em parceria com a diretora do Departamento de Assistência Social, Flávia Kuss, e visa formar cerca de 300 crianças e adolescentes para que possam orientar os familiares, amigos e vizinhos.

Lei 3.689

Flávia Kuss garantiu que nos projetos sociais é visível o entusiasmo. “O programa cativa porque é desenvolvido de forma lúdica”.

Conforme Gertrudes Bernardy o programa deve ser realizado anualmente no município por força da Lei 3.689. “Desta forma o programa terá continuidade com a troca da gestão municipal, porque é importante o envolvimento das crianças e adolescentes”, avisou a vereadora.

A única forma de evitar casos de dengue, segundo Cristiane Pantaleão, é eliminando água parada. “Sabemos que as crianças e adolescentes são muito eficazes no combate à dengue, porque sabem eliminar os focos e orientam os pais”, observou Cristiane Pantaleão, que convidou diversos representantes da sociedade civil organizada para assistir ao lançamento do programa.

A dengue é uma doença muito perigosa e pode matar. Em 2020, o município registrou epidemia. “Por isso, a partir de 2021, o Departamento de Meio Ambiente reforçou os serviços de limpeza na cidade e contratamos mais agentes de endemias. Agora, o município passa a ter um grande aliado: Super Agente de Combate à Dengue”, expôs Carlos Gil.

Em seguida, Marcelo Reis parabenizou as idealizadoras do programa e orientou as crianças e adolescentes a cobrar dos familiares e vizinhos medidas eficazes de combate ao mosquito Aedes aegypti.

As etapas do programa envolvem: orientações em relação à identificação e eliminação dos focos, e quanto aos sintomas de dengue, zika e chikungunya; vistorias dos pequenos agentes de endemias – devidamente uniformizados e com ‘poder autuação’ em residências que descumprem os cuidados; coleta de recicláveis; produção de objetos decorativos com materiais recicláveis; e finalizando com a Feira Cultural de Materiais Recicláveis, formatura dos Super Agente e premiação do 1º ao 3º lugar dos projetos sociais.

