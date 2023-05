Prefeitura inicia obras para levar asfalto ao 'Novo Faxinal'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Faxinal deu início as obras de drenagem para posterior pavimentação do bairro “Jardim Novo Faxinal”. Os investimentos são do Governo do Estado, por meio do Paraná Cidade e, contrapartida do município, que somam mais de R$ 2,6 milhões.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Cambira distribui mais de 15 mil mudas de café para pequenos produtores

As intervenções começam com o processo de manilhamento para o escoamento de água e serão seguidas de terraplanagem, nivelamento, meio-fio, sarjeta e guias, além de fresagem e reforço da base, para receber capa asfáltica.

continua após publicidade .

Conforme o prefeito, Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, o asfalto das ruas do Jardim Novo Faxinal é mais uma importante ação da administração, que demonstra o compromisso da prefeitura em levar asfalto onde não tem e recape para 100% da cidade.

LEIA MAIS: Polícia prende homem acusado de espancar mulher em Faxinal

“Nós temos esse compromisso com a cidade, infelizmente muitas ruas e bairros do município ficaram anos sem manutenção, e isso, fez com que o asfalto ficasse deteriorado por quase toda a cidade. Estamos conseguindo fazer a diferença na tentativa de resolver esse problema”, afirmou o prefeito.

Siga o TNOnline no Google News