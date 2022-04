Da Redação

Prefeitura inicia obras de construção do Trevo do Ouro Verde

Foram iniciadas na última semana as obras de construção do Trevo do Ouro Verde, em Ivaiporã. O novo trevo faz a interligação da Rodovia PR-466 com a estrada do Ouro Verde, ligando o centro da cidade. Os investimentos do Governo do Estado são de aproximadamente R$ 5 milhões.

Segundo o engenheiro, Bruno Montoro, diretor do Departamento de Obras da Prefeitura de Ivaiporã, o trevo em formato de rótula fechada envolve, ao todo, 15 mil metros quadrados de pavimentação.

“É uma obra conveniada pelo Governo do Estado, que é uma continuidade da pavimentação da estrada Ouro Verde. Teremos uma marginal paralela ao trevo em mão dupla do lado direito para quem trafega no sentido Ivaiporã a Manoel Ribas”, detalha.

Ainda segundo o engenheiro, a ideia é, no future, pavimentar o outro lado da rodovia onde está instalado o Parque Industrial II de Ivaiporã. “Até já deixamos os ramais de interligação no projeto, drenagem, tudo preparado para isso”, destacou Bruno Montoro.

Para o prefeito Carlos Gil, a obra é importantíssima para garantir mais segurança aos usuários das rodovias. “Importante destacar também que é uma área de expansão urbana, tanto para loteamentos quando indústrias leves e para o nosso parque industrial e para o nosso parque de exposição que será construído na estrada do Ouro Verde”.

O prefeito lembrou ainda que para a pavimentação da estrada, o deputado estadual Ademar Traiano havia conquistado junto ao Governo do Estado R$ 6 milhões. “Agora ele arrumou mais R$ 5 milhões para fazer o trevo e a marginal que vai beneficiar o desenvolvimento industrial e comercial daquela região. O governador Ratinho Junior tem se mostrado um grande parceiro de Ivaiporã”, completou Carlos Gil.