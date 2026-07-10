Prefeitura inicia manutenção em ruas sem asfalto da Vila Maria, em Mauá da Serra

Equipes realizam melhorias nas vias e limpeza de bocas de lobo; ruas devem receber pavimentação em breve

A Prefeitura de Mauá da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou a manutenção das ruas da Vila Maria que ainda não contam com pavimentação asfáltica. O objetivo é melhorar as condições de tráfego para moradores e motoristas que utilizam diariamente as vias do bairro.

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Além da recuperação das ruas, as equipes também executam a limpeza e manutenção das bocas de lobo. O serviço busca garantir o escoamento adequado das águas da chuva, reduzindo o risco de alagamentos e contribuindo para a conservação da infraestrutura urbana.

De acordo com o prefeito Giva Lopes, a expectativa é de que as vias atendidas recebam pavimentação asfáltica nos próximos meses. "Essas ruas deverão receber pavimentação asfáltica em breve, levando mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para a população", afirmou o prefeito.

Segundo a administração municipal, os trabalhos fazem parte das ações de melhoria da infraestrutura urbana e preparação das vias para a futura execução das obras de asfaltamento.