Prefeitura inaugura UBS Nilson Amâncio Pires, em São João do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foram mais de R$ 200 mil investidos nas obras de reforma e ampliação

A Unidade Básica de Saúde, Nilson Amâncio Pires, foi reinaugurada na manhã desta quinta-feira (11), no distrito de Santa Luzia da Alvorada, em São João do Ivaí. Foram mais de R$ 200 mil investidos nas obras de reforma e ampliação.

continua após publicidade .

O investimento é uma soma de recursos do Governo do Estado e da prefeitura. A secretária municipal de Saúde, Adriana Ceron de Almeida, destacou que a UBS foi totalmente reformada para um atendimento mais digno. “A população do distrito lembra a situação que estava está unidade. Estava muito precário e queremos agradecer a prefeita Carla e o deputado Artagão Júnior por proporcionar a melhoria, que vai beneficiar nossos servidores e todos os pacientes”, destacou.

- LEIA MAIS: MP ajuíza ações contra construções irregulares em ilhas do Rio Ivaí

continua após publicidade .

O vereador Thiago Henrique agradeceu a administração municipal pelo investimento e por aceitar sua indicação para homenagear Nilson Amancio Pires. “É mais investimento para a nossa comunidade e só temos a agradecer. Obrigado prefeita por aceitar a homenagem ao saudoso Nilson Amâncio, que foi uma pessoa muito especial para a nossa comunidade”.

A viúva de Nilson, a professora Nadir Testa Pires, falou em nome da família e destacou a gratidão pela homenagem. “Não tenho palavras para descrever a nossa felicidade e gratidão por este momento. Que Deus abençoe todos os envolvidos para a realização desta linda obra”, enalteceu.

A inauguração contou com a presença do deputado estadual, Artagão Júnior. Ele reforçou seu compromisso com São João do Ivaí e a parceria com a administração. “Aqui temos uma prefeita honesta e que trabalha para o bem da cidade e dos distritos. Nós temos lutado junto com esta administração, porque acreditamos do projeto de desenvolvimento para este município. Gostaria de agradecer o ex-vereador Reginaldo Cabeção que também lutou junto conosco para este sonho”, comentou o deputado.

continua após publicidade .

A prefeita Carla Emerenciano aproveitou em seu discurso para anunciar benefícios para a saúde do distrito. “Além da reforma toda, a partir de agora o médico passará a atender duas vezes por semana no distrito, teremos atendimento de fisioterapia e odontológico. Os moradores não precisarão mais se deslocar até a cidade para ter o atendimento em saúde”, comemorou a gestora.

Também estiveram presentes na inauguração o presidente da Câmara, Maicon Rossi, os vereadores Mirandinha, Alessandro Jubanski e Daniel Beira, secretários e chefes de departamentos municipais; ex-vice-prefeito Natael Emerenciano, ex-vereadores Reginaldo Cabeção, Nego do Cabeção, Miro Matos, Robson Bandeira e Nairo Gomes de Brito; empresários, professores e alunos e moradores.

Siga o TNOnline no Google News